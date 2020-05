Se billedserie Plejecenter Enggården i Ubby huser i dag en del af det udkørerende plejepersonale, der skal rykkes til Svebølle. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Byggeprojekt til ni millioner samler 100 plejeansatte i Svebølle Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Byggeprojekt til ni millioner samler 100 plejeansatte i Svebølle

Kalundborg - 26. maj 2020 kl. 19:43 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Torvet i Svebølle kan forvente øget aktivitet den kommende tid, efter at medlemmerne af økonomiudvalget i Kalundborg Kommune har valgt at afsætte ni millioner kroner til en ny, 600 kvadratmeter stor bygning til plejeområdet. Beslutningen skal endeligt vedtages på kommunalbestyrelsesmødet onsdag aften, men da det var en beslutning taget af et enigt økonomiudvalg, ventes det at være en formssag.

Bygningen placeres ved siden af den gamle Fakta-bygning ud mod Stationsvej. Den kommer til at huse det udkørende plejepersonale, der i dag har til huse i henholdsvis Bregninge Plejecenter og plejecenter Enggården i Ubby. Herudover kommer der også til at være en sygeplejegruppe samt to sygeplejeklinikker, der afløser den ene, der er i dag i Bregninge Plejecenter.

Alt i alt skal den bruges af omkring 100 ansatte, og samlingsstedet får stor betydning for både borgere og medarbejdere, siger Lone Reuter, områdeleder for Den integrerede Pleje, område Syd, i daglig tale IP Syd.

- For borgerne betyder det mere nærhed. Det ligger mere centralt, ikke mindst sygeplejeklinikkerne, som kommer til at have et langt større nærområde med blandt andet Åvangen lige rundt om hjørnet, hvor der ligger en række ældreboliger, siger hun og fortsætter:

- Derudover får det faglige også et boost af blandt andet bedre samarbejdsmuligheder mellem sosu-personalet og sygeplejen, fordi de kommer til at være i samme hus, siger områdelederen, der selv regner med at flytte sit kontor fra Høng til Svebølle, når den nye bygning står klar.

Svebølle ligger i hjertet af det, der før hed Den integrerede Pleje Midt, men som i dag er slået sammen under IP Syd. Også i den »anden halvdel« af IP Syd, centreret omkring Høng og Gørlev, er der planer om at samle det udkørende personale og sygeplejen, der tæller omkring 120 medarbejdere.

Det skal ske i den gamle materielgård i Gørlev, der skal renoveres. De planer er ikke så langt fremme som dem i Svebølle, hvor byggeriet kan gå i gang, så snart kommunens rådgivere har tegnet bygningen færdig.

Materielgårdens forvandling er en del af anlægsarbejderne i den hjælpepakke, som økonomiudvalget har valgt at gå videre med for at sætte gang i økonomien efter coronakrisen.

Kommunens teknik- og miljøområde skal nu konkretisere de enkelte anlægsprojekter, herunder det for materielgården. Efter det arbejde kan der tages en endelig politisk beslutning om at sætte arbejdet i gang.