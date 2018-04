Med den udlagte cofferdam fra Environment Solutions lykkedes det at holde havvandet væk fra byggepladsen. Foto: Environment Solutions

Byggeplads holdt tør med cofferdam

Kalundborg - 18. april 2018

Kalundborg/København: Der var brug for en kreativ løsning, da den danske entreprenørvirksomhed Barslund tidligere i år havde behov for at lave udgravninger for at kunne foretage reparationer på en underjordisk rørledning ved kysten nord for København.

Der var nemlig ét stort problem: Havvandet ville oversvømme graveområdet ved højvande.

Det var derfor nødvendigt med forebyggende foranstaltninger for at sikre et tørt arbejdsområde, og den opgave blev lagt i hænderne på firmaet Environment Solutions, som ledes af Anders Philipsen fra Kalundborg, som er chief executive officer, og David Konge, der er chief operating officer.

Firmaets »NoFloods Watertubes« blev kaldt til handling for at skabe en såkaldt cofferdam, og det lykkedes på den måde at hjælpe en af Danmarks førende entreprenørvirksomheder med at skabe et tørt arbejdsområde ud for kysten.

NoFloods cofferdam bestod af NoFloods TripleTube 125 PRO med membran og en NoFloods FlexWall som ekstra sikkerhed på indersiden af den midlertidige cofferdam.

