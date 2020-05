Hos Stark Kalundborg har coronakrisen betydet, at der har været cirka 25 procent flere kunder end normalt, fortæller butikschef Carsten Green. - Det har været godt for butikken, selvom det er på en kedelig baggrund, siger han.

Byggemarked har ekstra travlt under coronakrisen

Det fortæller butikschef Carsten Green, der kan oplyse, at både antallet af kunder i den fysiske butik og antallet af leverancer til håndværkere er steget med 25 procent under nedlukningen af Danmark. Det afspejler sig også på butikkens omsætningen, der er blevet øget markant.

Siden dag et under nedlukningen af Danmark er der blevet langet markant mere maling og flere produkter til vedligeholdelse af huset over disken i Stark Kalundborg.

