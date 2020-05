Se billedserie Der er plads til at bygge op mod et par hundrede huse i området, men indtil videre er der ikke bygget meget mere end et par håndfulde. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Byggegrunde på Herredsåsen har ikke været til at sælge i over ti år - Nye tiltag skal ændre på det

Kalundborg - 13. maj 2020

Der er ikke mange huse til at skærme den på visse steder flotte udsigt langs den nye vej på Herredsåsen. Et par håndfulde huse fordelt på de to veje Bakkevangen og Herredstoften samt tre boliger i et rækkehus er stort set, hvad det kan blive til.

Nord for diget, der løber parallelt med vejene Herredsåsen og Klosterparkvej små 100 meter på den nordlige side, er der givet tilladelse til at opføre 30 rækkehuse, men her afventer man en klagesag, før man kan gå i gang.Der ser kort sagt noget tomt ud på det store område af byggegrunde, der mestendels er ejet af kommunen og potentielt har plads til op mod et par hundrede boliger.

Det vil man nu forsøge at ændre. I en hensigtserklæring til dette års budget ønskede flertallet i kommunalbestyrelsen i form af Venstre, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre en revidering af planerne for området »så de understøtter en mere fleksibel bosætning«.

V: Ingen salgssucces Det arbejde er kommunen i gang med, og medlemmerne af teknik- og miljøudvalget har netop sagt god for det videre arbejde.

- Man kan ikke sige, at salget af byggegrunde i området har været en succes. Derfor åbnes der nu op for ændringer af lokalplanerne, så der laves nye muligheder for bebyggelse ved, at de nuværende regler bliver mindre restriktive, fortæller udvalgsformand Jakob Beck Jensen (V).

Og netop de strikse byggekrav har afskrækket potentielle købere fra at slå sig ned i området over årene. Det fortæller Steen Huusom fra Nybolig i Kalundborg, der har stået for salget af byggegrundene for kommunen siden 2008.

- Især på de første udstykninger (på Herredstoften, red.) er der stramme betingelser med små grunde og snævre byggefelter. Gennem tiden har vi ved flere tilfælde oplevet interesse fra nogle, der i sidste ende ikke kunne se sig selv på de byggefelter, fortæller han.

Netop derfor skal kommunen, ifølge næstformand i teknik- og miljøudvalget Hanne Olesen (S), ikke gå så meget ned i detaljen i forhold til, hvordan nye boligområder skal udforme sig.

- Jeg talte med en, der gerne ville bygge i området, men som droppede det, fordi der var krav til, hvilken vej hans hus skulle vende. Det kan ikke hjælpe noget, at lokalplaner bliver så strikse. Der skal bygges, så det passer ind i det omkringliggende naturområde, men derudover skal der være mulighed for at bygge utraditionelt, siger hun.

Kommunen går nu videre med at arbejde på ændringer af de to primære lokalplaner for boligområderne. De nuværende planer tilgodeser i høj grad parcelhusbyggeri, og det er noget af det, man ønsker at åbne op for at ændre, så der eksempelvis kan blive mulighed for forskellige former for boligfællesskaber i området.

Klosterparkvej spøger Ifølge Steen Huusom har byggemulighederne over årene været den største begrænsning for potentielle ikke-lokale købere. For de lokale er der også en anden årsag til, at området har virket knapt så attraktivt.

- Det har betydet noget, at man tidligere har følt sig som en del af et alment boligområde (på Klosterparkvej, red.), hvis man skulle købe en af byggegrundene, siger han.

Men den fortælling for området tror han, at den nye vej kan ændre på.

- Jeg tror, at man med vejen kan føle sig som en del af et villakvarter i Raklev. Det gør en forskel, om man føler, man kører ind i et område bag Klosterparkvej-blokken eller et naturområde ved Raklev, siger han.