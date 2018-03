Der er et udtalt behov for mindre boliger for de +55 årige erhvervsaktive borgere. Typisk et 1 plans hus mellem 70 og 125 m2, mener EDC-mægler Jesper Olsen. Pr-foto Foto: Ole Agerbaek

Byg boliger på Asnæs

Som ejendomsmægler, der dagligt arbejder med boligkøbere og -sælgere, er det min helt klare opfattelse, at vi mangler boliger i Kalundborg Kommune, siger indehaver hos EDC mæglerne Jesper Olsen.

Nogle vil sikkert påstå, at der er rigelig boliger, som står til salg.

- Ser vi mere nuanceret på det, mangler vi boliger til den befolkningsgruppe, der er +55 år. Så sent som i sidste weekend talte jeg med et lokalt ægtepar, som er erhvervsaktive. De bor nu i et hus, hvor deres børn er vokset op. Huset har passet til denne familie, mens det var en børnefamilie.

Et udtalt behov

- Men nu er børnene fløjet fra reden. Så kommer der et udtalt behov for mindre boliger - og vi taler altså ikke om ældreboliger og plejehjem. Dette er 100 procent erhvervsaktive borgere i vores kommune, der gerne vil have et mindre 1 plans hus på typisk mellem 70 og 125 m2, som kræver minimum vedligeholdelse og med en lille overkommelig have. Jeg ved fra tidligere undersøgelser, at seks ud af 10 af de ældre ikke har noget ønske om at forlade lokalområdet. De vil bare gerne have en mindre bolig, fortæller Jesper Olsen.

Den type ejendommen kan man desværre ikke tilbyde her i kommunen i den målestok, hvor behovet er. Og behovet stiger, da der bliver flere ældre.

Øget omsætning hos håndværkere

- Men er det ikke helt tosset, at tiltrække flere ældre, der både kan få behov for pleje og som måske snart ikke længere er erhvervsaktive? Nej. For det første synes jeg vi skylder alle - unge som gamle - at vi har attraktive boliger for alle aldersgrupper. Men for det andet er det en misforståelse, at vi kommer til at gå glip af de unge. Når de ældre kan få solgt deres bolig, sælger de dem jo netop til de unge, forklarer EDC-mægleren.

Og ikke nok med det: De unge sætter også boligerne i stand. Det betyder en øget omsætning til lokale håndværkere, byggemarkeder mv., alt sammen til gavn for kommunekassen.

- Det er endda min påstand - baseret på min erfaring med boligsalg - at de unge hellere vil have et brugt hus med god beliggenhed til en lidt lavere pris, end de vil have noget nybyggeri på en mark udenfor bykernen.

Masser af arealer

- Mit forslag er, at kommunen, håndværkere og investorer sætter sig sammen og finder arealer til at bygge disse boliger. Behovet er stigende, da den naturlige udskiftning har været sat mere eller mindre på hold de seneste 10 år.

- Arealer er der masser af - så skal vilje og penge bare med. Kig på et luftfoto over fx Kalundborg by. Så kan idéerne sprudle. Der er et kæmpe område mellem Klosterdammen og Kåstrup. Og den vilde og udviklende idé - byg på Asnæs på Kalundborgsiden og lad en lille færge sejle på tværs af fjorden.