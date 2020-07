Se billedserie På Øen i Kordilgade byder Kalundborgs borgmester, Aage Brejnrod, velkommen til Esbern Snare og hans svende, som er kommet til Kalundborg for at deltage i årets Esbern Snare-fest. Foto: Juli 1984 (Kalundborg Lokalarkiv) Foto: Picasa

Send til din ven. X Artiklen: Byfesten dengang i 1984 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Byfesten dengang i 1984

Kalundborg - 27. juli 2020 kl. 07:41 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er i rigtig mange år, der har været byfest i uge 30 i Kalundborg.

Esbern Snare-festen har hver eneste år fået folk til at flokkes.

Festlighederne her i 2020 blev på grund af corona­situationen ikke helt den samme som de fester, der har været gennem de mange år, og årets festlighederne hed ikke byfest.

Vi viser på denne side glimt fra en af festerne - den fra 1984 - altså for 36 år siden.

Det fortælles, at mange kalundborgensere, som har forladt byen, ofte tilrettelægger deres sommerferie, så de er i Kalundborg i uge 30, hvor der er Esbern Snare-fest for at deltage i festlighederne og hilse på andre tidligere kalundborgensere og på de kalundborgjyder, der er blevet boende i Kalundborg.

Nye borgere i Kalundborg, byens turister og besøgende har også under Esbern Snare-festen mulighed for at få et indtryk af de forskellige ting, der sker i Kalundborg.

I år er alle blevet opfordret til at holde ferie hjemme i Danmark, så der skulle være mulighed for at mange, også tidligere kalundborgensere, retter sig efter denne henstilling og ikke tager til Mallorca eller andre sydlige himmelstrøg, men bliver i Danmark og tager på ferie i »Costa Kalundborg - hvor de slanke palmer står«, som Shu-Bi-Dua sang i 1982.

Niels A. Jensen,

Kalundborg Lokalarkiv