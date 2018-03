Se billedserie Den årlige byfest i Kalundborg i uge 30 har blandt andet omrejsende tivoli og middelalder-optog gennem byen til ære for Esbern Snare, byens grundlægger. Foto: Claus Sørensen

Byfest stadig i hårdknude

Kalundborg - 16. marts 2018

På et møde i mandags for medlemmerne i handelsstandsforeningen Vores Kalundborg gik bølgerne højt, fordi man er utilfredse med, at eventbureauet CF Event har fået lov til at råde over Havneparken under sommerens byfest.

Medlemmerne er vrede over, at en aktør udefra, som ikke bidrager til den fælles kasse i forbindelse med afholdelsen af byfesten, kan få lov at køre på frihjul og konkurrere med de allerede planlagte tiltag. Samtidig mener handelsstandsforeningen, at det risikerer at trække folk fra bymidten og ned på havnen til konsekvens for omsætningen i byens butikker og restauranter.

Onsdag havde formand for Vores Kalundborg, Henrik Petersson, så et dialogmøde med indehaver af CF Event, Anders Kjærulff.

- Jeg havde et møde med Anders Kjærulff, hvor vi begge gjorde rede for vores planer for byfesten, og ud fra det håber vi at få en dialog i gang. Men indtil videre har vi ikke en løsning, siger Henrik Petersson, der fortæller at CF Event fortsat ikke agter at bidrage til fælleskassen i forbindelse med byfesten.

- Og det kan vi jo heller ikke tvinge dem til, tilføjer han.

I Vores Kalundborg er man kede af, hvis der opstår to parallelle byfester i byen på samme tid, og Henrik Petersson finder det ærgerligt, hvis der skal konkurreres om de besøgende, når det handler om byens bedste. Han mener dog, at den største fejl ligger hos kommunen, der har givet CF Event lov til at holde arrangementet med blandt andet brunch og koncert med Dodo & the Dodos i Havneparken.

- Helt tilbage fra 1990'erne har der været en aftale om, at handelsstandsforeningen råder over området ved havnefronten under byfesten. Det er desværre ikke noget vi har sort på hvidt, for referatet fra mødet, hvor det blev aftalt, er bortkommet, men sådan har det fungeret i praksis lige siden dengang. Derfor mener jeg, kommunen skulle have orienteret os, inden de pludselig laver forudsætningerne om og giver andre lov til arrangementer dernede, siger Henrik Petersson, der har inddraget Kalundborg Kommune i sagen.