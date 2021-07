Esbern Snares byfesten i Kalundborg i uge 30 er aflyst. Det skyldes et forsamlingsforbud på 500 mennesker, som politiet ikke kan dispensere fra. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Byfest aflyst i Kalundborg

Kalundborg - 08. juli 2021 kl. 16:03 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen

Svend-Erik Kristensen, citychef i Vores Kalundborg, fik torsdag en nedslående meddelelse af Midt- og Vestsjællands Politi, som betyder, at Esbern Snares festen må aflyses.

- Vores byfest går ind under det pt. værende forsamlingsforbud som er 500 mennesker. Det betyder, at der ikke må være mere end 500 mennesker på Kordilgade, såfremt vi arrangerer en byfest. Det betyder også, at vi ikke må arrangere børnetog, hestevognskørsel, fodboldturnering på Nytorv, offentlig musik, salg ved boder i gågaderne, mv., oplyser citychefen.

Vores Kalundborg har fået kommunens tilladelse til at disponere over arealerne; men politiet er sat i verden for at håndhæve regeringens/justitsministeriets beslutninger om forsamlingsforbud. Forsamlingsforbuddet gælder overalt i Danmark, når det er et paraplyarrangement, arrangeret af en forening, herunder også vores byfest.

- Så kan man spørge, og det gjorde jeg om, hvorfor det så kan tillades, at der nogle gange opholder sig flere end 500 mennesker på vores restauranter og i vores butikker. Svaret kom prompte: I arrangerer en byfest arrangeret af en forening (Vores Kalundborg), og så gælder forsamlingsforbuddet.

Butikkerne kan sagtens lave aktiviteter i og udenfor, men er der arrangementer der kræver polititilladelse skal der søges af den enkelte butik.

- Da Vores Kalundborg herken kan eller vil være lovoverskrider, og da vi bakker fuldt ud op om de pålagte restriktioner, har jeg med en enig bestyrelse i ryggen tilbagekaldt vores ansøgning om polititilladelse. Kommunen har udstedt tilladelse til Vores Kalundborg om disponering af de vanlige arealer, men det nytter jo intet, når politiet ikke kan yde en dispensation udover blot 500 mennesker

Citychefen synes, at butikkerne skal lave lidt aktiviteter den 29.-31. juli i og udenfor deres butikker, men jeg er godt klar over, at dette ikke kan sammenlignes med en byfest - og vi kan heller ikke tillades offentlig musik i gaderne eller overdækninger med mindre, det er på et butiksareal. Optoget med KAT kan heller ikke tillades, da det betegnes som et optog, som der skal søges særskilt tilladelse til.

- Det er nedslående, men politiet kan ikke finde et hul til en dispensation, lyser det fra Svend-Erik Kristensen.