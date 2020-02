Byens vovser på kærlighedstur

Og når der i forbindelse med valentinsdag skrues op for kærlighedsblusset, omfattes de firbenede venner også af de kærlige svingninger.

Den fælles luftetur i kærlighedens tegn er for alle interesserede, og der samles ind til de hunde, der har særlig brug for hjælp.

Gåturen koster 40 kroner per fremmødte hundesnude, og Maxi Zoo donerer yderligere 10 kroner, så der i fællesskab bliver doneret 50 kroner til hjemløse hunde, der har brug for ekstra kærlighed.

Det samlede beløb går ubeskåret til Dyrenes Beskyttelses internater, der dagligt udfører et stort arbejde med hjælp til svigtede hunde. Det sker med et skræddersyet behandlingsforløb, så hundene gøres klar til at komme logrende ind til deres nye familie.