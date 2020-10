Ramune Sandberg er tandlæge og indehaver af Tandklinik Byens Smil, som på grund af renovering af den nuværende klinik i Vænget, flytter ind hos Skoletandplejen et par måneder. Foto: Per Christensen.

Byens Smil flytter midlertidigt, mens klinik renoveres

- Vi har været så heldige, at vi kan leje os ind hos skoletandplejen, og det er vi særdeles taknemmelig for, fortæller Ramune Sandberg, tandlæge og indehaver af Tandklinik Byens Smil.

- Skoletandplejen har været meget behjælpelige, og hurtige til at handle, da vi stod i denne situation og skulle finde en midlertidig adresse. Det er selvsagt ikke nemt, sådan lige at flytte en hel tandlægeklinik, men skoletandplejen havde faktisk en lille afdeling stående ledig, som passer perfekt til vores behov. Vi får endda vores egen indgang, til højre for skoletandplejen, og her vil vi så fortsat kunne tage os godt af vores patienter i professionelle og trygge rammer, indtil vores egne lokaler er klar, siger hun.