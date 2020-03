Butterflies på scenen igen

- Det er duoen Butterflies. Dem er vores gæster altid så glade for, så de var næsten selvskreven igen, siger Niels-Erik Sørensen, formand for H.F.Vestsjællands Venner, som står for festen.

I løbet af de næste 14 dage forventer han at få en aftale på plads med et af danskstoppens helt store navne til ældrefesten, som igen holdes i Hvidebækhallen. Billetterne bliver sat til salg fra 1. november, som de plejer.

Som nyt nyt i år var der mulighed for at bestille plads, og det blev rost meget.

- Så det bliver gentager og vi udvider det, så alle kan bestille et bord, uanset om man er to eller 18. Det er et kæmpe arbejde at styre, men det gør jeg gerne igen.