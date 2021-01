Butiksfacader i Kalundborg

Bygningen, der i 1940?erne lå i Kordilgade 37, var en lille lav bygning med to butikker, S.P. Rasmussens skobutik og Bolbergs gartnerbutik. Der blev bygget et nyt hus på grunden, og S.P. Rasmussen indrettede skotøjsforretning i hele underetagen, men i slutningen af 1970?erne flyttede forretningen til Kordilgade 32, Vilka Sko, og i starten af 1980?erne flyttede Bukse Sten ind i lokalerne i Kordilgade 37. Dametøjsforretningen ONLY er nu i lokalerne. Foto: Sommeren 1982 (Kalundborg Lokalarkiv)

Foto: Picasa