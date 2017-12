Mette Thrane med blomster fra glade kunder og borgere, der fortsat kan betale girokort hos hende. Foto: Mie Neel

Butiksejer redder postbutik: Overvældet over reaktioner

Kalundborg - 30. december 2017 kl. 13:26 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mange hundrede klik og et utal af positive reaktioner på de sociale medier, hvor nyheden er blevet delt. Kunder, der kigger ind i butikken, blot for at sige - tak.

Mette Thrane, indehaver på 12. år af Gørlev Legetøj og postbutik på Algade 23 i Gørlev, er ganske overvældet over de mange reaktioner efter, at Sjællandske Medier og TV Øst torsdag bragte historien om, at hun også i 2018 tager imod girokort-indbetalinger i sin postbutik, selvom samarbejdspartneren på det felt, Danske Bank, har lukket giro-betalingerne ned.

Ikke mindst mange ældre borgere er meget glade for Mette Thranes initiativ, men anerkendelsen kommer fra alle generationer.

Mette Thrane har investeret i nyt maskineri, der kan betjene postgiro-kunderne, og samtidig har hun optaget et lån på ikke under 100.000 kroner i Sparekassen Sjælland, i form af en kassekredit.

Som Nordvestnyt kunne fortælle, betyder det også, at Mette Thrane har skiftet pengeinstitut, fordi hendes eget sagde fra og afviste hendes ønske om et lån.

- Det er jo ikke hver dag, at man snakker med journalister og kommer i avis og tv, og fredag morgen blev jeg kontaktet af P4 Sjælland. Men ikke mindst de mange reaktioner fra borgerne og helt vildt. Jeg er så glad, og jeg er ikke i tvivl om, at jeg har gjort det rigtige med den investering. Det er nok ikke en proces, jeg kommer til at tjene penge på. Men det er ikke så afgørende.

Filialdirektør i Sparekassen Sjælland i Høng Flemming Andersen lægger ikke skjul på, at han er imponeret over al den opmærksomhed, som Mette Thranes projekt er mødt med.

- Mette Thrane går ind i det her med liv og sjæl og et enormt stort hjerte for ikke mindst de mange ældre, der ikke betjener sig af computer og nem-ID. For os handler det i høj grad også om at bidrage til at understøtte et lokalsamfund, som vi er en del af.

- Mette Thranes initiativ øger fællesskabsfølelse og den lokale selvforståelse, som det har været nævnt i avisen, og det vil vi gerne medvirke til at fastholde, siger Flemming Andersen.