Mette Thrane lagde nyheden om, at man fortsat kan betale girokort hos hende også efter årsskiftet, ud på sin egen hjemmeside. Blomsterbuketter fra kunderne fortæller vist alt om, at det er en populær beslutning. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Butiksejer går hele vejen: Lån hjælper ældre kunder

Kalundborg - 28. december 2017 kl. 14:37 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mette Thrane, indehaver af Gørlev Legetøj med tilhørende postbutik på Algade 23, går hele vejen for at hjælpe sine trofaste kunder. Så langt, at hun har skiftet pengeinstitut for at optage et lån i form af en kassekredit på 100.000 kroner, der sikrer, at de mange kunder, der betaler via girokort, også i 2018 kan benytte denne mulighed for at betale regninger i butikken. Det skriver dagbladet Nordvestnyt.

- Ja, det har da ikke været uden omkostninger. Beslutningen har også betydet, at jeg har inveseret 12.000 kroner i ny computer og kasseapparat for at sikre, at vi kan tage giroindbetalingerne, siger Mette Thrane.

Men den største beslutning traf hun, da hendes pengeinstitut sagde nej til at give hende et lån i form af den nødvendige kassekredit for at sikre, at kunderne fortsat kan betale regninger via girokort. En mulighed, der stort set er uladesiggørlig efter at et andet pengeinstitut, Danske Bank, stoppede samarbejdsaftalen med Mette Thrane fra årsskiftet, fordi banken selv vil overtage denne opgave. Postbutikken drives i samarbejde med PostNord.

- Det betyder jo, at der er mange kunder i byen og i oplandet, som lige pludselig får pænt langt at køre, når de skal betale deres regninger. Det er ikke fair. Rigtig mange, ældre især, ejer ikke en computer og har dermed heller ikke net-adgang.

For Mette Thrane personligt betød beslutningen om at hjælpe, og hendes banks afslag på at støtte hende, at hun har skiftet pengeinstitut:

- Jeg skrev til Sparekassen Sjælland og forelagde dem situationen. Det kom der en forhandling ud af, som endte meget positivt. Jeg er helt oppe at køre. Det er så dejligt, at vi kan hjælpe de mange mennesker, som betaler med girokort. Mellem 400 og 600 hver måned.