Butikscenter overvejer mur for at kunne åbne

Kalundborg - 27. februar 2021 kl. 05:30

Af Bjarne Robdrup

Butikshandlende i Høng Centret overvejer at opføre en mur, der deler det lille center i to. En mur skal bryde den 5000 kvadratmeter-regel, som regeringen og støttepartier har vedtaget for, hvornår butikker må åbne - eller ikke. De fleste, også regeringen, erkender åbenlyst, at gældende covid-19 restriktioner ikke er udtryk for millimeter-retfærdighed i forhold til butiks- og detailhandelen, fordi reglerne betyder, at store butikker og -kæder kan få lov at åbne, mens andre butikker, der er små eller mindre, skal holdes lukkede. Det handler om helheden, om det samlede billede, siger statsminister Mette Frederiksen (S).

Men det kan Mogens Gyldenvang, købmand og ejer af store dele af Høng Centret, ikke bruge til ret meget.

- Det er jo udtryk for en himmelråbende urimelig forskelsbehandling, siger han - og tilføjer:

- Jeg har stor respekt for covid-19. Og jeg erkender behovet for restriktioner, som sundhedsmyndighederne og regeringen beslutter. Men det virker jo grotesk, at et supermarked, der er større end vores lille center, kan åbne, mens vi andre må lukke. Lige bortset fra de butikker i centret, der har almindelige døradgang ud til gaden. De må godt. Mens den nabobutik, som måske kun har en branddør ud til gaden, skal forblive lukket! Og mens Bilka kan lukke mange hundrede kunder ind ad gangen, er vi vel højst 50 kunder ad gangen i vores center.

Det korte af det lange er, at der ud af vores centers omkring 20 butikker er lige under halvdelen, der må åbne. Resten må vente.

Byg en mur

Da statsministeren meldte nye åbninger ud tidligere på ugen, fik Mogens Gytldenvang ideen om at opføre en mur gennem Høng Centret, der reducerer bygningens 8000 kvadratmeter til to gange 4000 kvadratmeter. Og således komme under størrelseskravet på 5000 kvadratmeter.

På vegne af Høng Centret brugte jeg så hele torsdagen på at undersøge, hvilke muligheder vi har.

- Min ide var at opsætte en brandvæg imellem centrets to store supermarkeder og resten af centret. Men hvem tør og kan tage en beslutning omkring en åbning af vores lille center efter gældende retningslinjer?

Jeg - eller kolleger i centret - har kontaktet COVID-19 centret, Dansk erhverv, Erhvervsstyrelsen, en politikommissær i Beredskabsstyrelsen, vores borgmester.

Ikke en af dem kan give os svar på, om det er lovligt at dele centret i to - eller om vi må åbne, fordi ingen af butikkerne er på over 5000 kvadratmeter.

Stor forståelse

Alle som én er meget forstående, meget søde og vil meget gerne hjælpe. Men de kan ikke. For de har ikke svaret.

Hvem skal man så gå til? spørger Mogens Gyldenvang.

- Vi er dybt frustrerede. Og det kan politi, borgmester, faglige organisationer og statslige myndigheder godt forstå. Men ingen af dem kan hjælpe os! siger Mogens Gyldenvang - og så tilføjer han:

- Selvfølgelig vil vi følge de skitserede coronaregler. Men hvem kan tolke reglerne? Hvem skal sikre, hvad der er rigtigt og forkert?