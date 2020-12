Høng Centeret skal måske først lukke den 25. december og ikke allerede torsdag som andre af landets storcentre. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Butikscenter håber at få lov at holde åbent

Kalundborg - 17. december 2020 kl. 12:17 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

På grund af sin størrelse er det ikke sikkert, at Høng Centeret skal lukke ned allerede torsdag ligesom landets andre storcentre. Torsdag morgen var situationen dog stadig uafklaret.

Onsdag aften, efter pressemødet om de nyeste coronarestriktioner var afsluttet, ringede telefonen hos Mogens Gyldenvang, der er medejer af Høng Centeret, og telefonen har stort set været i gang lige siden.

- Vi har arbejdet hele natten for at finde ud af, hvordan vi skal forholde os til de nye restriktioner. Fra myndighederne har jeg fået at vide, at vi muligvis kan få lov til at holde åbent frem til den 25. december ligesom de andre detailhandelsbutikker. Det er dog endnu ikke fuldstændigt sikkert, fortæller han.

Årsagen er, at Høng Centeret er et forholdsvis lille butikscenter og muligvis derfor ikke er omfattet af nedlukningen af storcenteret.

- Vi forventer at få en afklaring i løbet af torsdagen, fortæller Mogens Gyldenvang.

Indtil da er det op til de enkelte butikker i centeret, om de holder åbent. Nogle af dem har også mulighed for at lukke kunder ind ad bagdøren, så de ikke skal igennem centeret for at komme ind i butikken, ligesom man gjorde under nedlukningen i foråret.

- Det vigtigste er sikkerheden, og hvis vi får besked om, at vi skal lukke, så gør vi det naturligvis, men det er ikke nogen hemmelighed, at den kommende uge er afgørende for vores omsætning i julen. Den sidste uge plejer at stå for 50 procent af julehandlen, siger Mogens Gyldenvang.