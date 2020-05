Se billedserie Høng-Centret er stort set lukket ned - med undtagelse af dagligvarebutikkerne. Men der er ikke meget liv på centrets butikstorv i øjeblikket. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Butiks-ejer : - Vores center er truet

Kalundborg - 05. maj 2020

Jeg har meget svært ved at se logikken i, at eksempelvis Ikea på helt lovlig vis kan genåbne, mens vores lille center skal tvinges til at lukke folk ude, siger købmand Mogens Gyldenvang i Høng Centret.

Folk stod i flere rækker for at komme ind, da Ikea genåbnede efter ugers corona-lukning. Lange køer oplever Høng Centret ikke. Men butikkerne i centret - med undtagelse af dagligvareforretningerne - har ikke set en kunde siden den kollektive nedlukning tilbage i marts, og det samlede tab kan foreløbig gøres op i et millionbeløb. Som alle landets andre butikscentre har Høng fået påbud om at holde lukket for at begrænse spredning af coronavirus.

Købmand Mogens Gyldenvang, der ejer en del af centret og har andel i flere butikker, er dybt bekymret:

- I værste fald kan det koste centret livet. Jeg håber virkelig, at det kun er et spørgsmål om kort tid, før vi også får lov at åbne dørene, siger han. Erhvervsminister Simon Kollerup (S) er meget tilbageholden med konkrete udtalelser. I sidste uge sagde ministeren til Berlingske, at han godt kan forstå, at nogle virksomheder er frustrerede over, at de endnu ikke må åbne.

- Der er ikke noget, jeg ønsker mere, end at danskerne og dansk erhvervsliv kan komme tilbage til en normal hverdag. Men det skal ske på en ansvarlig måde, så vi ikke risikerer, at smitten løber løbsk, siger Simon Kollerup.

Mogens Gyldenvang:

- Jeg har meget svært ved at se logikken i, at eksempelvis Ikea på helt lovlig vis kan genåbne, med de tusinder af besøgende, det fører med sig, mens vores lille center, blot fordi det har center-status, skal tvinges til at lukke folk ude. Jeg kan ganske enkelt ikke se logikken.

Han peger på, at de store byggemarkeder og havecentre på intet tidspunkt har været tvunget ud i lukning. Netop byggemarkeder og havecentre har, i følge egne oplysninger, scoret langt over det normale i indtjening siden corona-virusset lagde samfundet ned. Men det betyder også, at detailbutikker har mistet mange ugers omsætning og indtjening, og det er den almindelige opfattelse blandt branchefolk, at de nugældende vilkår vil koste et antal butikker livet i hele landet.

Mogens Gyldenvang var initiativtager til Høng Centret for godt 30 år siden. Han ejer selv butikken Mega, der blandt andet sælger dame- og børnetøj, han er medejer af tøjbutikken Trine og af centrets sportsbutik.

- Det giver sig selv, at vi er hårdt ramt, fordi man kun må gå i supermarkederne, men ikke besøge detailbutikkerne. Corona-krisen handler om at begrænse anstallet af mennesker de samme steder, men det hindrer altså ikke eksempelvis Ikea på fuldt lovlig vis at åbne med en kundetilstrømning, som vi andre måske rammer fem procent af, siger Mogens Gyldenvang.

Han peger på, at regeringen, med baggrund i sundhedsmyndighedernes anbefalinger, har indført midlertidigt forbud mod, at storcentre, stormagasiner, overdækkede arkader, basarer og tilsvarende, hvor et større antal personer færdes indendørs, holder åbent. Beslutningen indebærer også, at forbuddet ikke omfatter dagligvarebutikker og apoteker beliggende i storcentre og direkte adgangsveje hertil, ligesom det ikke gælder direkte adgange til kollektiv trafik.

Et udendørs shopping-center kan således holde åbent. Men det gælder ikke for traditionelle centre - som Høng Centret.

Fremtrædende repræsentanter fra Hotel- og restaurationsbranchen siger kollektivt, at når hverdagen vender tilbage efter corona, vil mange konference-centre og huse med mødelokaler blive ramt på, at mødevirksomhed i stigende omfang iscenesættes virtuelt. Ændringer i hverdagsmønstret, der også kan ramme butikkerne.

Som andre butiksindehavere i Høng Centret kan Mogens Gyldenvang frygte, at forbrugerne på sigt ændrer indkøbsvaner.

- Frygten er, at forbrugerne i højere grad vil handle online. Det kan koste centrene livet, siger han.

Butiksejere og medarbejdere i Høngcentret venter på, hvornår de må åbne igen. Det kan tidligst ske efter 10. maj - og der er ingen garantier.