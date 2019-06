Se billedserie Der var fyldt omkring mødebordet hos Sjællandske Medier, da Vores Kalundborg havde inviteret til møde om den kommende tilflytning af studerende. Fotos: Charlotte Koefoed

Send til din ven. X Artiklen: Butikker skal være klar til invasion: 1000 nye studerende i løbet af fem år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Butikker skal være klar til invasion: 1000 nye studerende i løbet af fem år

Kalundborg - 19. juni 2019 kl. 07:07 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Antallet af unge mennesker i Kalundborg vil vokse markant over de kommende fem år. Går alt efter planen, drejer det sig om cirka 1.000 personer, som vil tage deres uddannelse i Kalundborg.

Dermed er Kalundborg ved at udvikle sig til en uddannelsesby, og det skal de handlende i byen forberede sig aktivt på, så de unge bliver i byen, handler i butikkerne, hygger sig på spisestederne og benytter de kulturelle tilbud. Alternativt bosætter de sig i Slagelse eller Holbæk og udnytter tilbuddene der.

Tirsdag havde Vores Kalundborg derfor arrangeret et medlemsmøde, hvor erhvervschef Jens Lerager sammen med Christian Beenfeldt, projektchef i Knowledge Hub Zealand, fortalte de fremmødte om den satsning, som en række uddannelsesinstitutioner er i gang med lokalt, og som betyder den store tilgang af omkring 1.000 studerende i løbet af de næste fem år.

Jens Lerager nævnte den udvikling, som Slagelse har været igennem, hvor der er opstået et nyt liv omkring stationen med både uddannelsesinstitutioner og butikker.

- Det er samme udvikling, som nu er sat i gang i Kalundborg, og her er det vigtigt, at de studerende kan fortæller videre til andre studerende, at der er godt at bo i Kalundborg.

Og netop det med at bo er et vigtigt emne, da der er hårdt brug for boliger til de studerende. I den forbindelse var der ikke helt tilfredshed rundt om bordet med den måde, som Kalundborg Kommune griber de sager an, når driftige entreprenører gerne vil imødekomme ønsket om at skabe flere boliger til de studerende.

På mødet kom det også frem, at man ikke må tale Kalundborg ned, men tværtimod skal man alle aktivt være med til at gøre Kalundborg endnu mere lækker og tiltrækkende. I den forbindelse blev det nævnt, at man kunne begynde med håndhæve lov og orden i gaden, så den udbredte utryghed forsvinder. Eller hvad med cykelpumper ved lyskryds og bordtennisborde i bymidten som i Odense.

Længere åbningstider var også oppe at vende for at gøre Kalundborg endnu mere attraktiv, men det skal være noget, som butikkerne er fælles om. Ikke som det fungerer nu, hvor der ikke er fælles fodslag.

Studenterjobs var også blandt emnerne, og her var der positive erfaringer som sagde, at studenter er særdeles gode ressourcer. Og studerende fra udlandet, dem er der også nogle af, de skal faktisk have en studiejob for at kunne få SU.

Der blev sat mange tanker i gang i forbindelse med mødet, hvor der også blev sagt, at de ældre unge, eksempelvis de studerende, de mangler et sted at hænge ud i Kalundborg. En anden mente, at Symb er et vigtigt element. Et »Skævt hus«, der kan frigive en masse energi. Og så handler det om, at man får skabt en »summen« af aktiviteter i Kalundborg hele tiden.

Og hvad med lidt procenter i butikkerne til de studerende, der bosætter sig i byen - og måske mulighed for at nærmest købe nøglefærdigt udstyr, en studenterpakke, til at indrette sin nye studenterhybel, som helt sikkert vil have en langt billigere husleje set i forhold til så mange andre uddannelsesbyer.

Kalundborg har mange fordele, og de skal gøres synlige for de studerende, der kommer til byen.