Buschauffører fik Handicapprisen

Søndag formiddag overrakte formand for Handicaprådet Gunver Jensen (S) derfor med stor glæde prisen til chaufførerne, og i sin tale udtrykte hun stor tilfredshed med den for nogle måske overraskende indstilling.

- Igennem årene har der været mange forskellige grupper og privatpersoner, der har gjort sig fortjent til prisen, og hvert år er det en stor fornøjelse, at modtage indstillinger, som man ikke lige havde set komme. I pressen bliver I ofte fremstillet som sure og fortravlede, men I har en vis evne til at blive venner med stamkunderne i bussen, som kan tale ud med jer på både gode og dårlige dage. I gør en masse for både unge handicappede, når de skal til og fra arbejde, men også for gamle koner med rollatorer. Det gør mig mega stolt, sagde Gunver Jensen.