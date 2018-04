Bus til ny station koster en million

Det kommer til at koste næsten en million kroner, at få busser til at betjene den nye station Kalundborg Øst. Arkivfoto: Per Christensen

Kalundborg - 20. april 2018 kl. 17:33 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kommer til at koste Kalundborg Kommune knapt en million kroner at få Movias busser til at betjene den nye togstation Kalundborg Øst.

Senest den 1. maj skal Kalundborg Kommune sende en trafikbestilling til Movia med kommunens ønsker for hvordan busserne skal betjene Kalundborgs borgere i det kommende år.

Sagen har været behandlet i Trafik- og Kørselsudvalget og i Økonomiudvalget, og der er blevet holdt borgermøde samt holdt en offentlig høring.

Kommunen har modtaget i alt 64 forskellige ændringsforslag til køreplanen. Nogle af ønskerne vil blive imødekommet, men udgangspunktet er, at udgifterne til busdriften skal kunne holdes på samme niveau som sidste år. Eneste undtagelse bliver Kalundborgs nye togstation Kalundborg Øst ved Stejlhøj, som efter planen skal åbne i løbet af 2018.

Trafik- og Kørselsudvalget har anbefalet at den nye station skal betjenes ved at udvide den eksisterende linje 551, der betjener Spangsbro-Tømmerup området så den også kommer til at betjene den nye togstation.

Linje 551 kører til hverdag med halv times drift og i aftentimerne efter klokken 17.30 samt i weekenderne og på helligdage med timedrift.

- Den relativt høje frekvens betyder, at der forholdsvis let vil kunne skabes acceptable tilbringer-forbindelser såvel som frabringer-forbindelser til togene, lyder det i begrundelsen for valget.

Samtidig vil en udvidelse af buslinjen også give mulighed for at betjene andre buspassagerer i området omkring Stjelhøj, hvilket længe har været et ønske fra flere borgere.

Det skønnes at en sådan udvidelse af Linje 551 vil komme til at koste Kalundborg Kommune en ekstra regning på omkring 950.000 kroner årligt.

Kalundborg Kommunes samlede budget for busdrift i 2019 er på 34,2 millioner kroner. Dertil kommer yderligere 2,5 millioner kroner, som bruges til at betale for Flextur.