Socialdemokraterne glæder sig over, at et forsøg med en 2-lærerordning i de mindste klasser gøres permanent. Foto: Lars Skov

Budgetaftale lover godt for fremtidigt samarbejde

- Jeg er utrolig glad for, at det er lykkedes os at gøre forsøget med en 2-lærerordning permanent. Det er noget som vi i Socialdemokratiet har ønsket os i lang tid, og det er meget glædeligt, at forslaget nu har fået opbakning af hele Kommunalbestyrelsen, siger hun.

I det hele taget er Gunver Jensen meget tilfreds med den nye budgetaftale, og hun glæder sig over, at hele Kommunalbestyrelsen står bag aftalen.

Derudover fremhæver hun også, at det blev muligt at finde ekstra midler til voksen/specialområde.

- Det er afgørende, at det nu bliver muligt at nulstille økonomien på området, så medarbejderne ikke hele tiden skal kæmpe for at indhente et økonomisk efterslæb, siger Gunver Jensen.