Budgetaftale: Lavere skat, mere til skoler og til de ældre

Kalundborg - 23. september 2021

Borgmester Martin Damm (V) er meget tilfreds med budgetaftalen.

- Jeg synes, at vi når fint rundt om rigtig meget i de forskellige fagområder, og vi lander et budget, der er fint afstemt i forhold til de muligheder, vi har. Vi tager ikke penge fra skoleområdet, men tilfører flere ressourcer, og vi fastholder servicerammen for de ældre. At vi vil blive den billigste skattekommune i Region Sjælland, tror jeg ikke, at der blot få år tilbage var ret mange, der forudså, og at vi fremmer målet for minimumsnormeringer til 2023, med ansættelse af ekstra pædagogisk personale i et anseeligt antal, er også positivt, ikke mindst fordi vi har haft længere op til målstregen end andre kommuner, siger han og tilføjer:

- Jeg er meget glad for, og stolt over, at 24 vil være med på vognen og tage reelt ansvar for både udvikling og økonomi.

Gunver Jensen (S), glæder sig over det brede forlig og flere penge til folkeskolerne.

- Jeg er, samlet set, meget tilfreds. Ikke mindst, at vi er med til at tegne og forme kommunens fremtid således, at det ikke kun er den borgerlige gruppe, der styrer. Jeg er glad for, at vi ikke står tilbage med skamferede skoler. Der bliver ikke taget penge fra skoleområdet, men tværtimod tilført flere penge til eksempelvis to-lærer-ordning. Vi er selvfølgelig også tilfredse med, at minimumsnormeringer vil være gennemført i 2023, og at vi således understøtter institutionsområdet. siger hun og fortsætter:

- Til gengæld synes jeg, at det er ganske forfærdeligt, at vi med en så god økonomi, som Kalundborg betjener sig af, ikke må bruge flere penge, end vi må. Vi kunne finde rigtig mange områder, der har brug for endnu flere ressourcer. Men det må vi ikke. Vi er låst. Den socialdemokratiske gruppe står, som altid i budgetforhandlingerne, sammen. Det gør vi også her.

Peter Jacobsen (DF) fremhæver blandt andet at det lykkedes at finde midler til at tilføre ældreområdet 10 millioner kroner.

- Jeg er glad for, at det lykkedes os at blive enige om at give ældreområdet et løft. Vi havde gerne set, at beløbet havde været endnu større, men med den stramme ramme, vi var underlagt, er det et rigtigt flot resultat, mener han.

Peter Jacobsen nævner også minimumsnormeringerne på dagtilbudsområdet.

- Det er måske ikke et område, man hører Dansk Folkeparti tale om så tit, men jeg er faktisk rigtig glad for at vi prioriterer at indføre minimumsnormeringer i dagtilbuddene allerede i 2023. I dette budget har vi styrket folkeskolen, næste gang mener jeg vi bør se på, hvad vi kan gøre for dagtilbuddene, siger han.

Hos de radikale glæder Hans Munk (R) sig over, at folkeskolen og specialområdet er blevet styrket i dette budget.

- Specialområdet får tilført 12,3 millioner kroner, og folkeskolerne får lov til at beholde inklusionsmidlerne, siger han og fortsætter:

- Som formand for kultur- og fritidsudvalget, er jeg rigtig glad for, at det område også er blevet betænkt. Blandt andet er der sat penge af til forsamlingshusene og løbebanerne på Munkesø Stadion, siger Hans Munk, der også fremhæver cykelstien mellem Viskinge og Svebølle.

Anita Winther (K) glæder sig også over, at folkeskolen er blevet betænkt i budgetaftalen.

- Der er både inklusionsmidlerne, men der er også fundet penge til at udbygge to-lærer-ordningen og til at gøre turboforløbene til en permanent ordning. Det er alsammen noget, som er med til at styrke vores folkeskole og løfte vores svageste elever, siger hun.

Anita Winther glæder sig også over, at det lykkedes at indgå en bred budgetaftale mellem de borgerlige partier og Socialdemokratiet.

- I Det Konservative Folkeparti tror vi på, at det brede samarbejde på længere sigt er det bedste for Kalundborg Kommune.