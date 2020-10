Gørlev Skole er en af de institutioner, der får penge i 2021. 12 millioner kroner til et nyt tag. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Budget '21 i enighed: Ros til administration

Kalundborg - 08. oktober 2020 kl. 10:22 Kontakt redaktionen

Politikere er vant til at skælde hinanden ud. Det ligger nærmest i stillingsbetegnelsen. Og det er ikke så tit, at der falder roser ned over embedsværket og administrationen.

Men i aftes var der ingen politiske slagsmål, og adskillige folkevalgte roste administrationen for et flot forarbejde, som har bidraget til at skabe et godt forhandlingsklima og i sidste ende et budget 2021 i enighed.

Samtlige 27 har underskrevet forligsaftalen, men en enkelt omkring bordet brugte det meste af sin taletid på en kritisk tilgang.

Gert Larsen, tidligere løsgænger, nu medlem af Demokratisk Fællesliste:

- Jeg har sagt det før, og jeg siger det igen. Der mangler ressourcer til vores skoler og børnehaverne. Skolerne forfalder, og der er brug for flere medarbejdere begge steder, sagde han - og tilføjede, at det ikke er sjovt »at sidde udenfor«, når andre styrer budgettet.

Niels Erik Danielsen (EL) roste mange nye tiltag og omtalte især to-lærerordning og anlægsinvesteringer i Høng, der nu får et egentligt idrætscenter:

- Vi kalder os en uddannelseskommune. Men der mangler vi meget endnu, sagde han.

Thomas Hiorth (SF) fandt - og omtalte - mange gode ting i budgettet, men også han var inde på nødvendige krav til forbedringer af socio-­økonomiske områder i kommunen:

- Normeringerne på daginstitutionsområdet mangler meget endnu, sagde han.

Ole Glahn (R) sagde, at Kalundborg Kommune har skabt et finansielt sundt fundament gennem mange års ansvarlig økonomisk politik.

- Vores budgetter er først og fremmest realistiske, og vi får glæde af udligningsreformen. Borgerne kan glæde sig til 2021, sagde han.

Anita Winther (K) var en af de (mange), der roste administrationen for et flot oplæg til budgetforhandlingerne. Hun berørte også mange af de nye investeringer og sagde, at »vi skal have kulturlivet tilbage, når coronaen er væk«.

Den fulgte Aase Due (S) op:

- Husk kulturen, når vi prioriterer. Det fortjener den.

BR