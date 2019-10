Der er langt mellem partierne på Kalundborg Rådhus, og muligheden for et bredt forlig om næste års budget er lille. Fredag morgen fremlagde de to blokke hver deres forslag til hvordan budget 2020 skal se ud. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Budget 2020: Som om vi er på to forskellige planeter

Kalundborg - 25. oktober 2019 kl. 09:59 Af Thomas Rye og Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Muligheden for et bredt forlig om Budget 2020 svinder. Borgmester Martin Damm (V) beskriver rød bloks budgetforslag som uansvarligt. Gunver Jensen (S): - Vi er desværre meget langt fra hinanden.

Fredag morgen var der sidste deadline for at aflevere ændringsforslag til Kalundborg Kommunes budget for det kommende år. Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti har udarbejdet et forslag, mens Socialdemokraterne, SF, Enhedslisten og løsgængeren Gert Larsen har udarbejdet et andet, og parterne står langt fra hinandne, mener borgmester Martin Damm (V).

- Efter jeg har set deres færdige forslag, så er jeg glad for at vi har udarbejdet vores eget. Det er som om vi er fra to forskellige planeter, siger borgmesteren og fortsætter:

- De vil spare på offentlig transport og ældre og tømme kommunekassen. Det kan vi på ingen måde gå med til. Vores forslag til et budget er ansvarligt. Det er deres ikke, mener Martin Damm.

Gunver Jensen, Socialdemokratiet, konstaterer først og fremmest, at der er endog meget stor afstand mellem rød og blå bloks forslag.

- Jeg synes ganske enkelt, at det er bekymrende, at vi nu står med to budgetforslag, der tegnes af to store grupper. Den ene på 16, den anden på 11 mandater. Det er ikke en positiv udvikling set med kommunens øjne.

- Jeg skal ikke lægge skjul på, at vi gerne ser et bredt forlig, netop fordi det er vigtigt, at kommunalbestyrelsen kan samarbejde om de udfordringer og opgaver, der er og som kommer. Men jeg må også konstatere, at afstanden synes stor. Bekymrende stor, for vi vil noget forskelligt, siger Gunver Jensen.