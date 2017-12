Se billedserie Bubber kan sprudle og begejstre ,og det lykkes ham helt sikkert at finde den eftertragtede julemagi ved Kvickly og at få masser af børn og voksne i den rette julestemning på lørdag.

Bubber finder julemagien ved Kvickly

På lørdag den 9. december sker der ting og sager ved Kvickly i Kalundborg fra kl. 13.45-14.30. I det tidsrum kan hele familien nemlig møde Bubber og hans to gode venner - Trylle-Gustav og Louise Dubiel.

Det er underholdnings-showet »Gang i Danmark«, der lander ved Kvickly på årets juletur, hvor de tre ildsjæle er på jagt efter julemagien.

- Og det skal nok lykkes for de tre personer at finde den julemagi, tror varehuschef Kirsti Thygesen fuldt og fast på.

Bubber er god til at nå sine mål, og når han har sat sig for at ville finde julemagien, så gør han det.

- Og vi skal nok sørge for, at børnene får noget juice at drikke og nogle julegodt at hygge sig med, mens de følger Bubber og hans venners jagt på julemagien.

- Og så får vi her i Kvickly hjælp af Kvik Kanin, der søger for, at alle børnene får noget at spise og drikke, lover Kirsti Thygesen.

Showet med Bubber, Louise Dubien og Trylle-Gustav er ren hygge og musik - og så er det gratis.