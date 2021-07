Opbakningen til, at der fortsat skal være brugs på Røsnæs er stor, men flere borgere ser gerne, at lokalerne bliver stillet gratis til rådighed, når Kalundborg Brugsforening ikke længere skal drive brugsen. Foto: Kim Nørager Bay

Brugsforening får kritik: God moral ville være gratis lokaler

Kalundborg - 21. juli 2021 kl. 05:30 Af Aske Hald Knudstrup Kontakt redaktionen

Egon Hansen vil gerne slå én ting fast fra start: Hans ønske er, at en ny brugs på Røsnæs starter op med de absolut bedste forudsætninger for at findes mange år ud i fremtiden.

Netop derfor ser han gerne, at Kalundborg Brugsforening, som ejer brugsens lokaler i Ulstrup, kvit og frit overdrager de lokaler til Røsnæs Brugsforening, der - om alt går vel - åbner en ny, lokalt drevet brugs 1. september.

- Jo bedre startvilkår, jo bedre ser fremtiden ud for den nye brugs, og en god start handler også om, at der skal være så lidt gæld som muligt, siger Egon Hansen.

Sammen med sin kone Hanne skrev Egon Hansen et debatindlæg til Nordvestnyt, efter at Røsnæs Brugsforening sidste uge holdt borgermøde for at informere om det nye projekt.

Her kom det blandt andet frem, at et muligt årligt beløb for husleje ville være 67.000 kroner, som følges af en forkøbsret på 1,5 millioner kroner. Beløbet er ikke fastlagt, for parterne forhandler stadig.

Parret, der har boet på Røsnæs i 56 år, kunne ikke forstå, hvorfor den nye brugs først skal bruge penge på husleje og senere på et eventuelt køb, når nu Kalundborg Brugsforening i sin tid ikke havde brugt penge på lokalerne, da Røsnæs-brugsen i 2006 blev indlemmet i den kalundborgensiske brugsfold.

Egon Hansen mener, at flere andre blandt de 121 fremmødte til borgermødet delte hans undren.

- Det var en fejl, at man ikke dengang fik ind i betingelserne, at hvis man ville lukke butikken, så skulle lokalerne gives videre, siger Egon Hansen.

Lejen er god Så sort-hvidt kan man imidlertid ikke stille det op, hvis man spørger Kirsten Herløv, som er formand for den nye brugsforening på Røsnæs.

- Dengang fusionerede de to brugsforeninger. Det er noget helt andet end at overtage lokalerne gratis, siger hun.

Kirsten Herløv er også med i bestyrelsen for Kalundborg Brugsforening, men hun er inhabil i sager, der involverer de to foreninger. Hun kan godt forstå, at Kalundborg Brugsforening ikke forærer lokalerne væk.

- De har jo også brugt penge på lokalerne gennem årene, siger hun. Bestyrelsesformand for Kalundborg Brugsforening, Stig Nielsen, ønsker ikke at udtale sig, fordi forhandlingerne stadig er i gang. - Kalundborg Brugsforening ønsker alt det bedste for den nye brugsforening, men men mens forhandlingerne pågår, mener jeg ikke, at det er det rette at sige mere , siger Stig Nielsen. Han tilføjer, at det lejeniveau, der forhandles om, kun dækker foreningens egne udgifter til lokalerne.

Det er Kirsten Herløvs umiddelbare vurdering, at Røsnæs Brugsforening får god støtte af Coop, ligesom forhandlingerne umiddelbart tyder på, at de vil få »en god leje« hos Kalundborg Brugsforening.

Egon Hansen anerkender, at Kalundborg Brugsforening er i sin gode ret til at kræve penge for lokalerne.

- Men ud fra et moralsk perspektiv mener jeg, at de bør levere lokalerne tilbage, når de i sin tid fik dem ved en fusion, siger Egon Hansen.

Ønsker brugs frem for alt Generelt oplever Kirsten Herløv, at opbakningen til den nye brugs er stor blandt den lokale befolkning.

Ifølge hende var det mest murren i krogene, som drejede sig om en gratis lokaleoverdragelse, og hver gang blev det efterfulgt af støtte til projektet.

Derudover er det overbevisningen, at hvis man arbejder ud fra et princip om at få lokalerne gratis, så bliver der næppe nogen stor åbningsfest 1. september, hvor Røsnæs Brugs håber at kunne overtage.

- Vi er nået dertil, at hvis vi skal have en brugs på Røsnæs, så er det nu, at vi kører. Ellers må vi lukke. Hvis man vil noget andet, må det være med andre bag roret end os, der står for det nu, siger Kirsten Herløv.

Derfor vender vi lige tilbage til Egon Hansens pointe fra indledningen. For han ønsker »selvfølgelig ikke«, at projektet stopper. Det er ikke hensigten med opråbet. Snarere at skabe et pres på Kalundborg Brugsforening.

- Interessen i at beholde en brugs er så stor, at vi kan være tvunget til at bide det i os, men vi mener også, at kunderne bør have noget at skulle have sagt, siger han.