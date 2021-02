Uddeler Jan Thylkjær fortæller, at Dagli?Brugsen Refnæs? 150 fødselsdag bliver fejret med konkurrencer og senere et familie-cykelløb. Privatfoto

Brugsen på spidsen fylder 150 år

Coronaen lægger en naturlig dæmper på festlighederne, så uddeler Jan Thylkjær har lagt op til et par konkurrencer, og venter med den store festligholdelse til det en gang kan lade sig gøre.

Røsnæs-butikken har også en tegnekonkurrence for børn i anledning af fødselsdagen - her er præmierne kagemænd.

Det er fastelavn, som er temaet for tegningerne, som skal afleveres senest 20. februar.

Senere på året har uddeler Jan Thylkjær planer om at arrangere et familie-cykelløb, men der er endnu ikke fastlagt nogen dato for denne begivenhed.