Tømmerup Brugs? uddeler Jimmie Rasmussen har tidligere været med til at vende negativ udvikling til positiv for den lille brugs, men den aktuelle trussel gør ham bekymret, nervøs - og kampivrig, fortæller han. Foto: Ulrik Reimann

Brugsen i Tømmerup i fare efter god fremgang

- Et kloakprojekt på Kåstrupvej, som betyder, at vejen spærres for biler frem til november, er en meget alvorlig trussel. Når man gør det svært for kunderne at komme frem, er der altid nogle, som finder andre steder at handle. Indkøbsmønstre ændrer sig, men kan man så føre dem tilbage igen efter graveprojektet, spørger Jimmie Rasmussen, der snart har beklædt uddeler-posten i 13 år.

Uddeler Jimmie Rasmussen fra Tømmerup Brugs ser bekymret ud. Han har tidligere været med til at vende en negativ udvikling for den lille landsby-brugs til fremgang. Men denne gang er han ekstra nervøs.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her