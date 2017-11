Brugsen i Tømmerup er truet

Tømmerup: Der er faldende omsætning i Dagli'Brugsen i Tømmerup, og hvis den udvikling fortsætter, kan det betyde, at brugsen bliver lukket om få år - og måske ikke kommer til at fejre brugsforeningens 150 års jubilæum i 2019. Dén situation ønsker man ikke at komme i, og derfor viser brugsuddeler og brugsens bestyrelse rettidig omhu nu.

Hun mener, at det vigtigste for Dagli'Brugsen Tømmerups overlevelse er at styrke opbakningen, og så er der en række områder, hvor man måske kan gøre tingene lidt billigere end i dag. For eksempel ved at danne en støtteklub, der kan hjælpe til med rengøring, småreparationer og kørsel. Desuden kan taktiske prisnedsættelser på udvalgte varer trække flere lokale kunder til.

- Der har altid været et særligt sammenhold i Tømmerup. Jeg tror også, at folk har en forståelse for, at en brugs-lukning vil være et skridt imod en negativ spiral. Det vil påvirke tilflytningen negativt, pludselig falder huspriserne, og en dag er skolen truet. Så ser det helt sort ud, siger Jimmie Rasmussen, som mener, at indsatsen for brugsen nu er et udtryk for rettidig omhu.