Brugerne skal høres i billet-roderi

Generelt er der på øen glæde over nu at få lov at komme til orde, selvom stemningen stadig er præget af skepsis.

- For et par dage siden fik jeg en mail om, at jeg fik krediteret 500 kroner og to øre på mit værdikort - og hvor de har de to øre fra, er mig en gåde - men jeg burde få 592,50 kroner tilbage, for det stod der på kortet. Det brokkede jeg mig over, og så erkendte de fejlen. Men jeg har hørt om flere andre, der har fået slettet deres værdikort og ikke fået nogen meddelelse om kreditering, siger Jens Thomassen, der dog ser frem til at komme i dialog.