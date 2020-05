Anita Winther har været aktivitetskoordinator i Vores Kalundborg i fem år og synes, der er brug for nye kræfter. Foto: Ulrik Reimann

Brug for en ny aktivitetskoordinator

Kalundborg - 25. maj 2020 kl. 15:02 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Aktivitets- og marketingkoordinator i Vores Kalundborg, Anita Winther, stopper i Vores Kalundborg - men tager den kommende Esbern Snares-byfest med, inden hun går af.

- Jeg har sagt op, fordi jeg gerne vil prøve noget andet. Og fordi Vores Kalundborg har brug for friske kræfter og ideer. Det er et meget spændende job at være koordinator i Vores Kalundborg, og hvis jeg ikke havde haft jobbet, så ville jeg selv søge det nu, siger Anita Winther.

Hun har lige rundet et skarpt hjørne, 60 år, og ved endnu ikke præcis, hvad hun skal fylde de sidste syv år af sit arbejdsliv ud med:

- Det kan blive et job i detailhandelen, som jeg har prøvet før, eller noget helt andet, siger Anita Winther, som har lovet at tage Esbern Snares-byfesten i uge 30 med, inden hun går af.

Koordinatoren, der er medlem af kommunalbestyrelsen for de konservative, fortæller, at hun vil medvirke til at skabe de rette rammer til en god byfest i Kalundborg i halen på coronakrisen.

Jobbet som aktivitets- og marketingkoordinator kan både være stressende og være øretævernes holdeplads, men Anita Winther siger, at de positive tilbagemeldinger og god opbakning har fyldt klart mest.

- Den nye koordinator skal dog være robust og klar til at møde de handlende face to face, og så er det også vigtigt, at koordinatoren er med til at sprede godt humør og optimisme, understreger Anita Winther.

Bestyrelsen for Vores Kalundborg vil nu overveje, hvordan organisationen for Vores Kalundborg skal se ud og sætte en profil op for en afløser for aktivitets- og marketingkoordinator Anita Winther.

