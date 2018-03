- Broen kan aldrig udgå fra spidsen af Røsnæs, siger Troels Birk Kristoffersen. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Bro udløser bekymring på Røsnæs Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bro udløser bekymring på Røsnæs

Kalundborg - 22. marts 2018 kl. 11:48 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Røsnæs: Det var både overraskende og glædeligt for formanden for Røsnæs Udvikling og Beboerforening, Troels Birk Kristoffersen, da han i tv i aftes erfarede, at et blåt flertal genopliver planen om en bro over Kattegat - fra Kalundborg til Røsnæs over Samsø og til Hov i Jylland.

- Det er positivt, fordi det betyder, at motorvejen til Kalundborg rykker endnu tættere på. For det giver ingen mening at tale om at etablere en bro, hvis motorvejen ikke ligger der. Og der er god tid til at få en god dialog med politikerne om, hvordan bro-planen kan udføres uden at smadre naturperlen Røsnæs, siger Troels Birk Kristoffersen.

Han mener, at det vil være nærmest umuligt med en ren bro-løsning, hvis der skal tages hensyn til natur og beboere på Røsnæs. Formanden for Røsnæs Udvikling kan meget bedre se en kombineret bro- og tunnelløsning, hvor tunnellen både kan fjerne visuelle og lydmæssige gener og give naturperlen Røsnæs lov til at ligne sig selv også i fremtiden.

- Røsnæs er formet - smukt formet - af istiden og har kunnet nydes af beboere lige siden. Jeg har simpelthen ikke fantasi til at forestille mig, at politikere vil eller får lov til at spolere det med en vej og en bro. Jeg tror på dialog, siger Troels Birk Kristoffersen.

Han mener, at vi som samfund har råd til den rigtige løsning, der også tager hensyn til Røsnæs' naturværdier og de mennesker, der bor der, siger Troels Birk Kristoffersen, som mener, at broen aldrig kan udgå fra spidsen af Røsnæs.

- Røsnæs-halvøen ender alt for smalt til en vejforbindelse, siger formanden for Røsnæs Udvikling, som ikke lægger skjul på, at bro-nyheden udløser bekymring hos folk på Røsnæs, og den gælder ikke mindst gener fra trafikken og betydningen for hus- og sommerhuspriserne på halvøen.