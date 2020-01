Marie Brixtofte kan man møde 21. januar i konfirmandstuen i Tømmerup.

Brixtofte-foredrag: Om at vokse op med en far der drak

Kalundborg - 06. januar 2020 kl. 20:57 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Marie Brixtofte vil med sine foredrag forsøge at bryde tabuet omkring alkoholisme, da hun selv har haft det tæt inde på sjælen. Hun lider ikke selv af det - men det gjorde hendes far, Peter Brixtofte.

- Tirsdag den 21. januar kl. 19-21 holder jeg foredrag i konfirmandstuen i Tømmerup Kirke. Foredraget handler om alt det, vi alle går rundt med i bagagen, fordi de fleste af os har oplevet en eller andet grad af noget dysfunktionelt i opvæksten.

- Foredraget er særligt relevant for dem, som har haft alkohol eller misbrug inde på livet, om det så er forældrenes eller eget misbrug. Det er også relevant for dem, som bakser med lavt selvværd, kontrol-behov eller har svært ved at sige fra og være omsorgsfuld over for dig selv. Det er relevant, hvis du har mistet en nærtstående, eller hvis du var interesseret i Peter Brixtofte.

Sådan fortæller Marie Brixtofte, datter af den afdøde tidligere borgmester Peter Brixtofte. Marie Brixtofte er økonom og psykolog, og for et år siden blev hun forfatter - da hun udgav bogen »Kun når det regner«, der beskriver faderens alkoholmisbrug.

Til dagligt holder hun foredrag og arbejder som psykolog med børn og unge i sorg. Hun har også arbejdet i mange år med unge, som er vokset op i et hjem med misbrug.

For Peter Brixtofte var hans misbrug af alkohol et kæmpe tabu, og det var derfor ikke et emne, der blev diskuteret over aftensmaden med hans ældste datter, Marie. Hun forsøgte dog flere gange at få sin far til at indse sit problem, så der kunne sættes en stopper for det. Men uden held. I 2016 drak faren sig selv ihjel.

Kontrol, selvværd, spiseforstyrrelser, eget misbrug, sorg og meget mere er også blandt emnerne i foredraget, hvor Marie Brixtofte vil forsøge at bryde tabuet omkring alkoholisme - et problem, der berører alle aldersklasser. Man kan stille spørgsmål undervejs, ligesom der er efter kaffepausen yderligere er mulighed for at få svar på sine spørgsmål.

Det er menighedsrådet i Tømmerup, som står for arrangementet.