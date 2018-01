Se billedserie Autoelektriker Michael Frederiksen og indehaver og autoelektriker Søren Hole roser den nye rensemaskine, som også miljømæssigt er en stor gevinst at arbejde med. Fotos: Jørn Nymand

Brintmaskine renser den tilsodede motor på 20 minutter

Kalundborg - 22. januar 2018 kl. 19:02 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er nogle måneder siden, de første gang hørte om den nye maskine blandt medarbejderne hos Point S. Man ville lige afvente og høre om den virkelig fungerer efter hensigten. Det gør den, og nu har indehaver Søren Hole slået til og anskaffet en Hydrive-maskine, som renser bilmotorer på blot 20 minutter. Flere fagblade har nu testet maskinen og givet den topkarakter: den virker efter hensigten og nedbringer målbart mængden af de røggasser, som forurener og er grund til at flere og flere biler ikke går igennem synet første gang, fordi de simpelthen udleder for mange røggasser. Også antallet af udledte Nox-partikler falder mærkbart efter rensningen.

Maskinen er dansk-produceret og den fungerer på den måde, at den pulserer højaktivt brint ind i motorens indsugning og dermed bruger brinten til at rense motoren med indvendig. Det er ventiler, udstødning, katalysator, turboen, partikelfiltret samt EGR-ventilen, der får en omgang af den brint, som maskinen selv fremstiller ved hjælp af elektrolyse. Bilen kører i tomgang under rensningen.

FDM har også langtids-testet Hydrive-maskinen og givet den rosende ord med på vejen.

- Ved at bruge den nye maskine undgår vi at anvende de kemikalier, vi ellers har brugt, når en motor skulle renses for soddannelser, påpeger Søren Hole.

Hos Point S oplever man netop et stigende antal biler, der ikke kan gå gennem synet, fordi de udleder for meget røggas, og det er en noget nemmere proces at nedbringe de tal ved hjælp af den nye maskine i forhold til de kemikalier, man tidligere brugte.

I følge de test, der er lavet, kommer den rensede bil også til at få en bedre motorgang, ligesom den kører længere på literen. Og det er både benzin- og dieselbiler, der kan renses med brintmaskinen.