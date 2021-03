Brille Huset fylder 26 år og deler gaver ud

- Vi vil naturligvis markere, at vi har 26 års fødselsdag i år. Det gør bl.a. ved at give kunder et par lækre solbriller gratis, når de køber briller i butikken. Der er omkring 100 par at vælge imellem, og medarbejderne hjælper naturligvis kunderne, så de får de helt rigtige.

Og generelt er det gået rigtig godt i Brille Huset, som åbnede i Vænget for 26 år siden. Her blev rammerne imidlertid for små, og Christian Lind måtte se sig om efter nye, større og egnede lokaler. Dem fandt han i det nybyggede Nytorv i 2006 efter at have set på et lokale i Kordilgade. Og beslutningen om at flytte til Nytorv har Christian Lind bestemt ikke fortrudt.