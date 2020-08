Se billedserie Brian Madsen glæder sig over nu at være etableret i Kalundborg. Foto: Jørn Nymand

Brian Madsen er ny Opel-forhandler i Kalundborg

Kalundborg - 01. august 2020

Bilforhandler Brian Madsen havde ikke behov for betænkningstid, da han blev kontaktet og spurgt, om han var interesseret i at overtage forhandlingen af Opel i Kalundborg. Brian Madsen driver i forvejen virksomheder i Slagelse og Ringsted, hvorfra der sælges og serviceres Peugeot. Men siden 1. maj i år har Brian Madsen også været autoriseret Opelforhandler og serviceværksted for Opel i Ringsted, hvor han også tog over efter en tidligere forhandler.

Nu, tre måneder efter Opel-overtagelsen i Ringsted, er Brian Madsen også klar til at gøre det samme i Kalundborg efter P.M. Olsen.

- Med etableringen af Opel-forhandlingen i Kalundborg 1. august får vi skabt en god trekant - Slagelse, Ringsted samt Kalundborg - og den vil vi helt sikket kunne få en god synergieffekt ud af, forudsiger Brian Madsen.

Den nye aktør blandt bilforhandlerne i Kalundborg vil være en aktiv og synlig medspiller lokalt på både det kulturelle og det sportslige område ved siden af det at sælge og servicere biler.

Brian Madsen mener, at Opel og Peugeot er et rigtig godt match, og derudover er Opel inde i en spændende proces, hvor der sker en hel masse fornyelse, som vil gøre endnu flere kunder interesserede i det kendte bilmærke.

70 medarbejdere er der sammenlagt på de tre lokaltioner, hvorfra Brian Madsen sælger og servicerer biler, så organisatorisk er alt på plads til også at kunne rumme udvidelsen med en afdeling i Kalundborg.

Men selv om indehaver Brian Madsen, der fylder 50 år her i august, har mange medarbejdere, så holder han meget af selv at sælge biler. Og det bliver til en hel del.

- At være ude på salgsgulvet sammen med medarbejdere og med kunderne, det er det, som er med til at give mig energi og drive, forklarer Brian Madsen. Og det er der netop brug for, når man sælger biler i et marked, hvor man hele tiden skal være omstillingsparat.

I Kalundborg bliver det primært Lars Tychsen, som fortsat har fornøjelsen af at sælge biler og overrække nøgler til kunderne. Medarbejderne fra P. M. Olsen fortsætter nemlig i Brian Madsens Kalundborg-afdeling.

Salgschef Lars Tychsen og værkfører Michael Larsen står for den daglige ledelse hos Brian Madsen Kalundborg, som derudover beskæftiger en række dygtige mekanikere på værkstedet.

- Vi glæder os til at blive en del af Brian Madsens bilforretninger og ser frem til at få en god back up og kunne drage nytte af den effektive og moderne organisation, der præger Brian Madsens virksomhed, siger Lars Tychsen og Michael Larsen.

Senere i august bliver forretningsovertagelsen markeret i Elmegade 34.

Brian Madsens bilforretninger, som er kommet godt igennem coronakrisen, har allerede en del kunder fra Kalundborg og omegn, så for mange betyder etableringen i Kalundborg, at de få kortere til bilforhandleren.

I januar i år døde Jess Andersen pludselig. Han havde i en lang årrække drevet bilfirmaet P. M. Olsen. Et par måneder forinden dødsfaldet havde han solgt bilforretningen i Slagelse til Gunner Due Biler. Han beholdt dog afdelingen i Kalundborg, som boet efter Jess Andersen nu har solgt til Brian Madsen.

Bilsalget hos Brian Madsen går strygende, ligesom kundetilfredsheden er i top. Det har i løbet af årene udmøntet sig i en lang stribe af priser. I 2019 blev Brian Madsen både årets forhandler af Peugeot, årets tilbehørs forhandler samt årets Erhvervsteam 2019.