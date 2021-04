Flere boliger i Ulstrup har fået fleksboligstatus de seneste år. Det forsøger kommunen nu midlertidigt at bremse. Foto: Thomas Rye

Bremsen hugges i: Fleksboliger på pause i Ulstrup

Kalundborg - 15. april 2021 kl. 05:30 Af Aske Hald Knudstrup

Resten af året bliver der ikke givet flere tilladelser eller positive tilkendegivelser om at omdanne sit hus fra helårs- til fleksbolig, hvis man bor i Ulstrup. Det besluttede Teknik- og Miljøudvalget på et møde forleden.

- Vi har valgt at reagere på de mange henvendelser fra bekymrede borgere, siger Jakob Beck Jensen (V), formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Beslutningen sker som følge af, at Kalundborg Kommune sidste år oplevede en markant stigning på 82,5 procent i henvendelser fra folk, der ønskede en fleksbolig. I 2019 modtog kommunen 80 henvendelser, men sidste år var det tal oppe på 146. Antal uddelte tilladelser steg fra 24 til 31, og positive forhåndstilkendegivelser gik fra 48 til 80 tilfælde.

Det er særligt i Reersø, Havnsø og altså Ulstrup, at mange ønsker at omdanne sit hus til fleksbolig. Det har ført til bekymringer hos lokale beboerforeninger, blandt andet Røsnæs Udvikling- og Beboerforening, RUB, der har set stigningen som potentiel langsom knuser af lokalsamfundet.

- En øget brug af fleksboliger udhuler sammenhængskraften i de små landsbyer. Det gør det sværere at understøtte ting som skolen, brugsen og idrætsforeninger, som vi er sat i verden for at støtte, fordi det sikrer et dynamisk og aktivt landmiljø, siger Trine Fogh Lauridsen, bestyrelsesformand i Røsnæs Udvikling- og Beboerforening.

Hun fortæller, at flere Ulstrup-borgere oplever en tendens, hvor blandt andet parcelhuse i attraktive områder ved Fjordbakken og Ulstrup Vænge bliver omdannet til fleksboliger.

Det er den tendens, Teknik- og Miljøudvalget nu har besluttet sig for at trykke pause på, så politikerne kan tage bestik af udviklingen.

- Der skal være borgere i Ulstrup året rundt, den skal ikke være en stor sommerhusby, siger Jakob Beck Jensen.

Den stigende efterspørgsel på fleksboligtilladelser skal ses i lyset af, at sommerhusmarkedet oplevede et stort boom, så fritidshusene var sværere at få fingre i. Her kan en fleksbolig bruges som alternativ.

Samtidig lempede Kalundborg Kommune i 2017 reglerne for, hvor man kunne søge om tilladelse, hvilket i sin tid også førte til en stigning.

For RUB er det vigtigt at sige, at foreningen ikke er »dogmatisk« imod fleksboliger, men den nuværende udvikling risikerer at forvandle almindelige villakvarterer til sommerhusområder.

Derfor er der kun positive tilkendegivelser for den nye beslutning, tilmed også til den del, der siger, at beslutningen har en udløbsdato.

- Det støtter op om vores vision i RUB omkring sammenhængskraft. Samtidig er det rimeligt nok, at det er tidsbegrænset, for det kan være, at der sker en fremtidig udvikling, hvor man så kan genindføre reglen, siger Trine Fogh Lauridsen.