Bred budgetaftale trods hårde ord

Kalundborg - 06. oktober 2021 kl. 22:39 Af Thomas Rye

Onsdag aften vedtog et flertal i kommunalbestyrelsen en budgetaftale for det kommende år.

Borgmester Martin Damm startede aftenen med at takke partierne bag budgetaftalen, der talte Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og hans eget parti Venstre.

- Når vi står lige overfor et kommunalvalg, så er det er ikke naturgivent, at så mange partier har interesse i at udvise ansvar og lave et budget som også rækker ind i næste valgperiode. Det vil jeg gerne kvittere for her, det har været en fornøjelse, sagde han.

Både Socialdemokraternes Gunver Jensen og Dansk Folkepartis Peter Jacobsen gengældte rosen. Og selvom begge partier gav udtryk for ærgrelse over de begrænsninger som den serviceramme Regeringen og Kommunernes Landsforening har lagt ned over kommunens mulighed for at bruge penge på trængende velfærdsopgaver, så var de i store træk tilfredse med resultatet af budgetaftalen.

- Samlet set er den socialdemokratiske gruppe meget tilfreds. Ikke mindst fordi vi fortsat er med til at forme og påvirke Kalundborg Kommunes politik, så det ikke kun er den borgerlige gruppe der styrer, sagde Gunver Jensen.

Repræsentanterne for de tre partier som stod udenfor aftalen (Enhedslisten, SF og Demokratisk Fællesliste) var dog knapt så imponerede.

- Vores venner i Socialdemokratiet har i mine øjne betalt en høj pris for at gå med i denne budgetaftale. Særligt på på det sociale område og voksenspecialområdet. Jeg har fået den tanke, at de måske ønsker at bevare Martin som borgmester, men måske tager jeg fejl, sagde Niels Erik Danielsen (EL).

Dette fik en synligt vred Gunver Jensen til igen at bede om ordet.

- Vi forsøger at gøre et godt og ansvarligt stykke arbejde hver eneste gang der er en forhandling. Jeg lover jer, at i en valgkamp gør vi hvad vi kan for at vinde valget. Det har et budget intet med at gøre. Jeg synes det var utilstedeligt at sige sådan. Jeg synes også det var dumt, sagde hun.

Thomas Hjorth (SF) kritiserede flertalspartierne for igen i år at have afsat en buffer på 20 millioner kroner til uforudsete serviceudgifter, penge han hellere ville bruge på budgettet til trængende områder.

- Vi skylder borgerne at gå helt til grænsen af servicerammen og bruge alle de penge vi kan, for der er stadig mange ting der ikke fungere i Kalundborg. Jeg kan sagtens se argumentet for en buffer, men omvendt er vi ikke med til at udfordre serviceloftet og prøve at få det ændret, sagde han.

Det fik Peter Jacobsen (DF) op af stolen.

- Jeg bliver stadig forbavset over denne tågesnak, om at vi ikke bruger alle pengene. Er du talblind? Det er to forskellige måder at bruge pengene på. Vi sætter noget af til uforudsete udgifter, hvilket der har været mange af de sidste år. Stop nu den snak om, at vi ikke bruger alle pengene, sagde han.

Et flertal på 24 ud af 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen stemte for budgetaftalen. Enhedslisten, SF og Demokratisk Fællesliste undlod at stemme.