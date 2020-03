Vestsjællands Brandvæsen har nedsat en operationsstab, som har udarbejdet en strategi for at opretholde kritiske funktioner og fortsætte de nødvendige opgaver i relation brandvæsenets kerneopgave. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Brandvæsen har sendt medarbejdere hjem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Brandvæsen har sendt medarbejdere hjem

Kalundborg - 13. marts 2020 kl. 17:03 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vestsjællands Brandvæsen, som Holbææk, Odsherred og Kalundborg Kommuner alle er en del af, har ligesom mange andre sendt medarbejdere hjem.

Det gælder det blandt andre de administrative medarbejdere, som skal arbejde hjemmefra og/eller stå til rådighed.

Det øvrige personale, som ikke varetager administrative opgaver, der kan løses hjemmefra, sendes hjem med henblik på, at de skal stå til rådighed for udrykningsberedskabet og på tilkalde-funktion for at støtte udrykningsberedskabet.

På nuværende tidspunkt er Vestsjællands Brandvæsen ikke udfordret på deres udrykningsberedskab og har udelukkende foretaget nogle tiltag for at mindske risikoen for smitte blandt brandfolkene.

- Vi har fået udarbejdet strategier og specifikke tiltag, som vi har kommunikeret ud til vores medarbejdere, samarbejdspartnere og kommunerne. Det er vigtigt, at vi i tider som disse tager ansvar og prøver at være med at sikre tryghed i samfundet. Vi gør vores bedste, så vores borgere føler sig trygge, fortæller konstitueret direktør Lars Karlsen i en pressemeddelelse.