Brand i restaurant

Det er kun få uger siden, ejeren af restauranten Just Curry i Brokkebjerg, Asher Chauham, blev opsøgt af to mænd i forretningens åbningstid og truet med, at hvis han ikke betalte beskyttelsespenge, ville Just Curry blive brændt ned. Natten til søndag blev der sat ild til bygningen, der ligger på Lerchenborgvej 260.

- Mandag går politiets teknikere i gang med at undersøge brandstedet, og vi har haft en patrulje rundt i området for at tale med beboere i nærheden. Desuden vil vi meget gerne have fat i eventuelle overvågningsvideoer, fortæller vagtchefen hos Midt- og Vestsjællands Politi.

Det har ikke været muligt at komme i kontakt med indehaveren af Just Curry, Asher Chauham, der tidligere har fortalt Nordvestnyt om de trusler, han blev udsat for først på aftenen fredag den 4. oktober. To mænd forlangte, at han kom med udenfor, og her fik restauratøren at vide, at mændene skulle have 100.000 kroner - og de 25.000 kroner skulle falde inden for 24 timer. Ellers ville de brænde forretningen ned, sagde de.