Symb vil lave aktiviteter, som styrker fællesskabet blandt unge og studerende. I første omgang med brætspilsaftner. Foto: Symb

Brætspilsaftner for studerende

Kalundborg - 23. november 2020 kl. 18:22 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen

kalundborg: Symb er nu på banen med et nyt initiativ for unge og studerende i Kalundborg.

Fire begivenheder fordelt over de kommende måneder, giver de studerende mulighed for at mødes og snakke sammen om studielivet og hverdagen. Det første er brætspilsaftener.

- Vi håber, at det bliver grundlaget for mange flere arrangementer, som er med til at styrke netværket og fællesskabet mellem unge i Kalundborg, fortæller Caroline og Jens, der er tovholdere samt diplomingeniørstuderende.

Engang ude i fremtiden er visionen at lave et studenterhus, men det kræver, at der bakkes op om idéen, og at flere unge og studerende er med til aktiviteterne.

- Vi skal sammen skabe og videreudvikle, så Kalundborg kan blive en endnu federe by at studere i. Så det bliver et sted man har lyst til at blive, når man er færdig med sin uddannelse, fortsætter Caroline og Jens.

Første brætspilsaften foregår lørdag den 28. november klokken 19.30-22 i Symb på kalundborg Station, og det er nødvendigt at tilmelde sig grundet corona-restriktionerne. Tilmeldingsinfo finder man på Symbs hjemmeside.