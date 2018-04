Se billedserie John Nissen (t.v.) føler sig tryg ved at give stafetten videre til Klaus Nielsen. Foto: Peter Andersen

Brændselsbutik holder skiftedag

Kalundborg - 25. april 2018 kl. 05:59 Af Søren Kloster Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I en halv snes år har John Nissen solgt træpiller, briketter, gas og rengøringsmidler fra virksomheden JN Handel og Service på Slagelsevej bag ved Rema 1000 i Kalundborg.

Den tid hører dog snart op, for per 1. maj går 74-årige John Nissen på pension og overdrager forretningen til Klaus Nielsen, der i forvejen driver Klaus Kloakservice.

- Jeg oplever, at der bliver mere og mere at lave, og det går ikke helt så godt i spænd med, at jeg efterhånden gerne vil tage det mere stille og roligt. Man får også lidt skavanker hist og her efter at have slæbt på alle de sække og gasflasker gennem årene, så nu er det tid til at give kroppen mere ro, siger John Nissen, der har det rigtig godt med at give forretningen videre.

- Klaus og jeg har kendt hinanden i mange år, og jeg var faktisk ude hos ham i begyndelsen, da jeg begyndte at handle med træpiller. Vi har et godt forhold til hinanden, og derfor føles det også rigtig, at det er ham, der overtager, siger John Nissen.

Han begyndte i sin tid at sælge træpiller, efter han på grund af dårligt hjerte måtte afhænde sin vognmandsforretning på Langagervej som han havde drevet i 25 år.

- Jeg har været selvstændig siden 1978, og jeg har altid nydt det. Da hjerteproblemerne kom, kunne jeg godt have sat mig hjem foran flimmerkassen, men det tror jeg heller ikke er sundt. Hvis labberne sidder rigtigt er det nok bedst at bruge dem, siger John Nissen, der er kendt for altid at have tid til at snakke med kunderne.

Rema 1000 har nu købt John Nissens ejendom, mens Klaus Nielsen flytter lageret ud til sig selv.

- Jeg tager Johns koncept med mig og udvider desuden med distribution af flaskegas på hele Vestsjælland. Det glæder jeg mig utrolig meget til, og jeg håber kunderne vil følge med mig lidt længere ud ad Slagelsevej, siger Klaus Nielsen.

Overtagelsen markeres med en reception fredag 4. maj fra klokken 13 til 17 hos Klaus' Kloakservice på Slagelsevej 239B. Her kan kunderne sige farvel og tak til John Nissen og pænt goddag til Klaus Nielsen over en pølse med øl eller sodavand.