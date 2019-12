Se billedserie Under et tilsyn på Botilbuddet Trekløveret i Kalundborg har Styrelsen for Patientsikkerhed blandt andet fundet mangler i forhold til medicinhåndteringen og journalføringen. Foto: Mik Foto: Christian Mikkelsen FOTO: MIK.

Botilbud havde fejldoseret medicin

Kalundborg - 17. december 2019

Det var blandt andet håndteringen af medicin, der var skyld i, at Botilbuddet Trekløveret på Lerchenfeldvej i Kalundborg, blev vurderet til at have mindre problemer af betydning for patientsikkerheden, da Styrelsen for Patientsikkerhed var på et planlagt tilsyn den 10. september.

Der var således ikke korrekte handelsnavne på medicinlisten, i en dosering var der fejldoseret medicin, der manglede pn medicin til rådighed, det vil sige medicin, som fås efter behov, ligesom der manglede en angivelse af maksimal døgndosis på noget pn medicin. Flere beholdere med medicin blev også fundet uden label med navn og ordination, fremgår det af tilsynsrapporten.

I alt var der syv uopfyldte mål inden for områderne instrukser, journalføring, medicinhåndtering og patienters retsstilling, som i alt udløste 12 krav fra styrelsen.

Fejldosering kan ske I styrelsens konklusion står der dog, at botilbuddet fremstod sundhedsfagligt velorganiseret med gode procedurer og systematik, og at ledelsen og personalet fremstod imødekommende og kompetente, også i forhold til dokumentation af den sundhedsfaglige pleje og behandling samt i forhold til de overvejelser, der fremadrettet skulle dokumenteres i et nyt sundhedsmodul.

Formand i Kalundborg Kommunes socialudvalg Gitte Johansen (V) virker da også rolig omkring tilsynets rapport:

- Det er første gang, at nogle af vores boenheder har tilsyn med styrelsen. Egentlig er jeg meget positiv overfor rapporten, fordi der er ikke nogle graverende fejl. Der er selvfølgelig nogle ting, de skal rette op på, men det er ikke sådan, så de skal ud at omorganisere, det er småting, siger hun og tilføjer, at sådan noget som fejldoseringer af medicin selvfølgelig ikke skal ske, men at det er noget, der kan ske, når det er mennesker, der står for det.

Botilbbudet Trekløveret yder socialpædagogisk bistand til 22 beboere med forskellige funktionsnedsættelser, og beskæftiger pædagoger, omsorgsmedhjælpere, sundhedsfagligt personale og en teamleder.

Intet samtykke i journal Under området patienters retsstilling manglede der angivelse af værge, ligesom der ikke kunne fremfindes samtykke for behandling i journalen. Til det siger Gitte Johansen:

- Der er jo samtykke, og de fandt det jo også. Det lå bare ikke i journalen. Det har ikke noget at gøre med, at borgerne ikke får den rette behandling, det er noget med, at man ikke får det noteret ned. De har fuldstændig styr på det, siger hun.

Under tilsynet oplyste botilbuddet, at man var opmærksom på, at der manglede en ensartet struktur i dokumentationen og journalføringen, og at man var i dialog med de ansatte, leverandøren af journalen Sensum samt et nyt sundhedsmodul, som var blevet indført en uge inden tilsynet.

- De har fået et nyt sundhedsmodul, som var blevet indført for en uge siden, da tilsynet kom. Det er klart, at der vil være en implementeringsperiode. Det skal man også tage med, siger hun.

Botilbuddet har udarbejdet en handleplan til styrelsen, som har henstillet til, at forholdene bringes i orden indenfor en angiven tidsperiode. Tilsynet er dermed blevet afsluttet.