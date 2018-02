Se billedserie Peter Jacobsen (DF), udvalgsformand, mener ikke, at botilbuddet skal ligge i Raklev. Foto: Jens Nielsen Foto: JENS NIELSEN

Botilbud for unge er for tæt på ældre

Kalundborg - 09. februar 2018

På det seneste møde i ældre- og sundhedudvalget i Kalundborg Kommune blev der orienteret om et fremtidigt botilbud, som skal etableres i de tidligere aflastningsboliger i Raklev.

Projektet hører ind under den såkaldte botilbudsvifte, som Kalundborg Kommune har vedtaget, hvor der både bliver investeret i byggeri og uddannelse af personale for at dække de behov, som er i fremtiden på handicapområdet.

Målgruppen, som skulle bo i de seks lejligheder i botilbuddet, er unge mellem 18 og 30 år, som kan have et særligt behov og moderat nedsat funktionsevne. Eksempelvis infantil/atypisk autisme og Aspergers syndrom og let retardering.

- Vi mener ikke, at lejlighederne i Raklev er anvendelige til formålet, siger Peter Jacobsen (DF), formand for ældre- og sundhedsudvalget.

- Vi synes, at de unge kommer til at bo for tæt på de ældre, og de to grupper er for forskellige til, at det kommer nogle af grupperne til gavn, siger Peter Jacobsen.

Han mener derfor, at det er bedre at finde et andet sted til botilbuddet.

Bygningerne i Raklev var blandt andet blevet valgt, fordi de er kommunalt ejede, og dermed er det muligt selv at fastsætte huslejen og eventuelt fravige kravet om indskud/depositum. Derudover er det muligt relativt hurtigt at etablere tilbuddet, da værelserne står tomme, og herudover er der uddannelsesmuligheder i Kalundborg.

Ældrerådet skal nu behandle sagen.