Mandag eftermiddag blev der holdt efterårsfestival på bostedet Trekløveret, hvor personalet havde sørget for at minimere riskoen for smitte med coronavirus med forskellige tiltag. Foto: Kristina Christensen

Bosted var til coronasikret festival

Ledelsen og medarbejderne havde sørget for, at arrangementet foregik under trygge rammer i forhold til covid-19 ved eksempelvis at inddele de 22 beboere i de levegrupper, de er i til daglig.

Hun oplyser, at regeringen til gengæld, med sin »sommerpakke«, har støttet alle botilbud under Bo og Aktivitet med et økonomisk tilskud til fortsat at kunne gennemføre aktiviteter på trods af coronavirus.

- Formålet var jo at give beboerne en dejlig oplevelse og give dem mulighed for at prøve noget af det, som de ikke har kunnet under coronakrisen. De har for eksempel ikke været til Kalundborg Rock'er i år, så vi måtte jo prøve at tage nogle af de her ting hjem til os selv, hvor vi kan styre, at det foregår uden risici for dem, forklarer Kristina Christensen.