Bosted trækker kommunen i retten

Kalundborg - 03. april 2018 kl. 15:58 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bostedet Løve, privat, psykiatrisk bofællesskab, som bostedets leder, Marianne Nørskov Skifter, etablerede sammen med sin mand i 2007, trækker nu Kalundborg Kommune i retten.

Det sker, siger Marianne Nørskov Skifter, fordi Kalundborg Kommune svigter sine svageste borgere.

- Siden 2015 har Kalundborg Kommune systematisk syltet at følge den årlige, økonomiske justering til det private bosted på Bostedet Løve. Det drejer sig i alt om fire beboere fra kommunen, som kommunen skylder penge for. Trods bostedets utallige henvendelser de seneste år, har kommunen nægtet at indgå i dialog om den manglende betaling, der løber op på ca. 300.000 kroner. Det er baggrunden for, at jeg har besluttet at hive kommunen i retten for at få sagen afgjort, siger Marianne Nørskov Skifter.

Hun fortsætter:

- Det er enormt mange penge for sådan et lille sted som vores. I sidste instans tvinger de mig til at lukke stedet. Det vil være fatalt for vores unge, psykisk sårbare beboere, der alle bruger mange år på at få genskabt deres tillid til, at verden er et sikkert og trygt sted at være.

Lederen har, siger hun, forsøgt at gå dialogens vej. Sidste udvej var at troppe fysisk op på borgmester Martin Damms kontor, efter flere henvendelser på mail. Borgmesteren lovede hende at se på sagen og indgå i dialog. Uden held. Kalundborg Kommune er ikke for så lang tid siden blevet idømt en stor bøde for at nægte at udbetale en plejefamilie det korrekte beløb for pasning af deres plejebarn, siger Marianne Nørskov Skifter.

Det har ikke været muligt at træffe borgmester Martin Damm for en kommentar.

Socialudvalgets formand, Gitte Johansen (V), siger til Nordvestnyt, at hun ikke har kendskab til sagen og derfor ikke har nogen kommentarer.

