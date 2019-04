Odsherreds borgmester Thomas Adelskov (S), Holbæks borgmester ChristinaKrzyrosiak Hansen (S), Kalundborgs borgmester Martin Damm (V) og Lejres borgmester Carsten Rasmussen (S) efter mødet på Københavns Rådhus med overborgmester Frank Jensen (S) om muligheden fro at få Tour de France til Vestsjælland i 2021. Privatfoto

Borgmestre vil have Tour de France til Vestsjælland

Kalundborg - 05. april 2019

Fire vestsjællandske borgmestre var torsdag til møde på Københavns Rådhus, hvor de drøftede muligheden for, at verdens største cykelløb lægger vejen over Vestjælland, når 2. etape af Tour de France skal køres fra Roskilde til Nyborg i juli 2021.

- Det vil være verdensklasse at få Tour de France-feltet til Kalundborg, siger Kalundborgs borgmester Martin Damm (V).

- Vi ved, at 2. etape af Tour de France 2021 skal køres fra Roskilde til Nyborg, men den eksakte rute er endnu ikke fastlagt. Derfor har vi talt med Frank Jensen om, at Kalundborg meget gerne vil lægge asfalt til den endelige rute, fortsætter han.

Holbæks borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S) fortæller, at det var Københavns Rådhus, der havde taget initiativ til at invitere de fire borgmestre på besøg og holde et oplæg om mulighederne for at lægge Tour ruten over Vestsjælland.

- Jeg synes, det tegner godt. Jeg håber selvfølgelig meget, at vi kan få Tour de France til vores område, siger Christina Krzyrosiak Hansen.

I Odsherred advarer borgmester Thomas Adelskov cykelrytterne om at tage for let på cykelturen gennem Danmark.

- Hvis de kommer til Danmark og tror, at de får en afslappet start på touren, så gør de regning uden vært. I Odsherred har vi nogle af de allerbedste højdemeter i Danmark, siger borgmesteren.

Thomas Adelskov ser muligheden for at få Tour de France til at køre gennem Vestsjælland som en enestående mulighed for de lokale kommuner.

- Det bliver en sand folkefest og en fantastisk mulighed for at promovere kommunerne og de lokale virksomheder, mener han.

I alt skal der køres tre etaper i Danmark fra den 2., 3. og 4. juli 2021. Den første etape er en enkeltstart i København.

Dernæst køres der cirka 190 kilometer fra Roskilde til Nyborg, hvilket betyder, at Tour-feltet passerer Storebæltsbroen. Den tredje etape er fra Vejle til Sønderborg.

De præcise ruter er endnu ikke fastlagt, og i sidste ende skal de godkendes af den franske Tour-organisation.

- Der er mange mellemregninger i det her, og det er derfor, at vi tager dialogen nu og melder klart ud, at vi med glæde tager imod rytterne i 2021, siger Martin Damm, der i den grad har fingrene krydset.

- Det er en mulighed, som vi aldrig får igen, og jeg håber virkelig, at det lykkes, siger han.