Borgmester om dyr cykelsti: - Ikke ligefrem til topkarakter

Under denne overskrift fik økonomiudvalget i Kalundborg Kommune i aftes en lukket orientering om et projekt, som både i økonomi og tidsforbrug falder langt udenfor rammen. Det er næppe forkert at slå fast, at cykelstien til Røsnæs ikke er blevet den succeshistorie, som et flertal af medlemmerne af Kalundborg Kommunalbestyrelse forventede, da de folkevalgte for to år siden besluttede at anlægge den 5,4 kilometer lange cykelsti mellem Nyrupvej og Ulstrup.