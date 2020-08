Direktør Steffen Lund (th.) og borgmester Martin Damm skal fortælle om Skills 2022. Her ses de til indvielsen af ny proceshal på processkolen i selskab med Albert Christiansen. Foto: Per Christensen

Borgmester og direktør fortæller om Skills 2022

Med et ønske om at fremme de faglige netværk og samarbejder i det lokale erhvervsliv, er planen, at SYMB og Kalundborg­egnens Erhvervsråd fremover holder Erhvervscafé som en fast aktivitet den første tirsdag i hver måned. Her kan alle erhvervsaktører, som gerne vil booste eller vedligeholde deres arbejdsnetværk, være med. Ved hvert arrangement vil der være et relevant, interessant oplæg, der har til hensigt at skabe debat og samtale mellem deltagerne. Og det vil der også være ved caféen den 1. september