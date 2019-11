Rasmus Horn Langhoff (S) og Jacob Jensen (V) mødtes tirsdag for at fejre, at Kalundborg får Maskinmesteruddannelsen. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Borgmester og MF'ere er henrykte Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmester og MF'ere er henrykte

Kalundborg - 26. november 2019 kl. 11:37 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi er naturligvis henrykte over, at vi har fået endnu en attraktiv uddannelse til Kalundborg. Maskinmesteruddannelsen er helt oplagt at placere i Kalundborg, fordi vi her har den store industri, som uddannelsen retter sig mod, og fordi vi her fra 2021 vil have Regionens stærkeste uddannelsescampus for virksomhedsnære, tekniske- og ingeniørfaglige uddannelser, siger borgmester i Kalundborg Kommune Martin Damm (V). Han fik tirsdag klokken 9 den glædelige telefoniske besked af uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S).

- Jeg synes det er et godt eksempel på Kalundborgmodellen, der jo er kendetegnet af, at vi samarbejder målrettet på at definere nogle mål, der kan være med til at understøtte en positiv udvikling - og også får dem indfriet, påpeger Martin Damm.

Indtil i dag har Region Sjælland været den eneste region, hvor det ikke har været muligt at blive uddannet som maskinmester på trods af et stort behov for kompetencen i regionens industrier.

- Det er der nu rettet op på, understreger Martin Damm.

Der var også begejstring på Christiansborg efter meldingen om, at maskinmesteruddannelsen i Kalundborg bliver til virkelighed.

De to lokalvalgte folketingsmedlemmer, Rasmus Horn Langhoff og Jacob Jensen har arbejdet målrettet på, at det skulle blive til virkelighed, og de nåede at stikke hovederne sammen lige efter offentliggørelsen og fejre den nye uddannelse.